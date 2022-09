Sos a Sestu: “Mio figlio è sparito nel nulla, aiutatemi a ritrovarlo”

Allarme a Sestu per la scomparsa di un ragazzo di 20 anni, Giovanni Serra. Sui social sono già tanti gli appelli lanciati dai parenti. La più disperata è la madre, Bernardetta Pala: “Mio figlio è scomparso ieri, lunedì 26 settembre, verso le diciotto, da via Tintoretto. Era andato con il cugino a mangiare in un fast food, poi lui l’ha riaccompagnato a casa ma non è mai salito. Si è fermato sul cancello, poi se n’è andato”. La donna si è già rivolta “ai carabinieri di Sestu e di Quartu. Mi hanno detto che bisogna attendere 48 ore per fare la denuncia di scomparsa, ma hanno già le sue foto e tutte le informazioni del caso”. Il giovane, stando a quando racconta la mamma, conduce una vita tranquilla: “Lavora con mio marito nell’orto, esce con gli amici la notte”. Nient’altro, la classica vita di un ragazzo di provincia. “Era tranquillissimo, non c’erano problemi. Due sere fa l’ho sgridato perchè è tornato tardi dalla discoteca, ma non penso che si tratti di un fatto grave”.

“Il suo cellulare è spento, non sappiamo dove sia. Chiunque lo veda lo fermi e mi chiami subito al +393518263919”.