Sos a Radio Zampetta Sarda, regaliamo una casa a una gattina abbandonata

GATTINA ABBANDONATA A CAPOTERRA, PIANGE PERCHÉ SI VUOLE IN BRACCIO.

APRITE IL CUORE E REGALIAMOLE UNA CASA.

L’appello di Tatina:

“Hanno messo l’ennesima gattina abbandonata nel mio terreno, affamatissima, di circa 4 mesi, piange continuamente perché si vuole sempre in braccio, purtroppo non va d’accordo con gli altri gatti in quanto troppo paurosa. Chi mi aiuta a trovarle una mamma umana che se ne prenda cura? Pur non conoscendomi si fa prendere in braccio. È super dolcissima.

Contattatemi al

+39 320 933 5143