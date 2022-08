Sos a Radio Zampetta Sarda: gattina abbandonata incinta, si cerca stallo

RADIO ZAMPETTA SARDA:” ABBANDONATA INCINTA SI CERCA STALLO PER IL PARTO”

L’ appello di Rita, volontaria di Cagliari che segue Nikita:

“Ciao mi chiamo Nikita sono stata abbandonata e sono diventata randagia. Sono molto buona, dolce e affettuosa e non disturbo. Passo le mie giornate buttata per strada in mezzo ai pericoli della strada perché non ho un posto dove rifugiarmi neanche per partorire i miei cuccioli. Dopo sarò sterilizzata da Rita ma per ora qualcuno può aiutarmi? Rita mi mette sempre anche l’ antiparassitario e la pappa tutti i giorni ma di piu non può fare. Per favore aiutatemi”.

Contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 preferibilmente con un messaggio whatsapp, riferimento Nikita.