Sos a Radio Zampetta Sarda: cercasi adozione del cuore per Leonino

UNA VERA ADOZIONE DEL CUORE PER LEONINO, IL GATTO CHE VAGA IN CERCA DI AFFETTO UMANO.

DI UNA DOLCEZZA UNICA!

La Colonia Felina Mici-Capricci di Quartu, vorrebbe tanto trovare una casa a Leonino, già sterilizzato e l’ultimo gatto della vecchia colonia originaria, rimasto completamente solo. Ha circa 3 anni, manto tigrato a pelo lungo e occhi verdi. Tutti i suoi compagni/e sono stati adottati/e o purtroppo non ci sono più. Lui vaga da solo in cerca di compagnia e soprattutto affetto umano. La sua storia e il suo nome sono particolari, essendo figlio di GattoLeone, il gattone della nostra colonia, aggredito un anno fa dai cani, con conseguente frattura della tibia e legamenti, operato e poi adottato da noi. Leonino, suo figlio, ha diritto ad una casa e una famiglia che lo ami e soprattutto che gli eviti un destino infausto come tutti i suoi predecessori.

Si affida già sverminato e con antiparassitario.

Si predilige affido in appartamento è solo adozioni responsabili.

Per info:

Susanna whatsapp e chiamate 3400814762

Rossella whatsapp e chiamate 3479072489

