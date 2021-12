Sos a Radio Zampetta Sarda: 1000 euro di ricompensa per chi trova Leon

RICOMPENSA DI € 1000 A CHI RITROVA LEON, SCOMPARSO NELL’ AREA CAMPER DI TENTIZZOS.

L’ APPELLO A RADIO ZAMPETTA SARDA DI DINO:

” Smarrito a Tentizzos vicino a Bosa prov di Oristano.

Sono passati 5 mesi dal giorno 25 giugno, ma non smetto di cercarlo, gatto tigrato a pelo lungo , maschio castrato di due anni, RICOMPENSA 1000 € per chiunque ci permetterà di ritrovarlo, è come se mancasse un membro della famiglia CONDIVIDETE PER FAVORE

3392302977″