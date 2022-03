Sos a Radio Zampetta per Rosy, scappata a Cagliari in via La Nurra: ritroviamola!

Di Manuela Scalas



RADIO ZAMPETTA SARDA- L’appello della padrona: “Ha circa 6 mesi e si chiama Rosy. È andata via da casa in via La Nurra a Cagliari e non è ancora rientrata, tende a uscire\scappare in continuazione, in settimana dovevo sterilizzarla.L’ ho cercata senza risultati, se qualcuno l’ha vista mi contatti”