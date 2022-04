Sos a Pirri per il dolce Lucky, aiutateci a riportarlo a casa

SOS A PIRRI PER LUCKY SCAPPATO DA VIA ENRICO TOTI.

CONDIVIDIAMO PER RITROVARLO!

Si cerca Lucky, ha un anno, microchippato, sterilizzato è scappato a Pirri ieri 14 aprile in via Enrico Toti altezza via Generale Cantore.

Lauta ricompensa a chiunque riesca a trovarlo. Contattare Antonella al 3346265835

