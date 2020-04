Sos a Gonnesa: “Un altro gatto morto dopo aver mangiato polpette avvelenate”

Un altro gatto morto, a Gonnesa, per avvelenamento da cibo. A denunciare il fatto è Gloria Marongiu, presidentessa dell’associazione Zampe nel Sulcis: “Il micio, di proprietà di un uomo, ha dato segni di malessere ed è stato portato alla clinica Santa Chiara di Iglesias. Purtroppo è morto, i medici hanno constatato che è stato avvelenato. Deve aver mangiato delle polpette avvelenate, lasciate nella zona della scuola materna del paese”, spiega la Marongiu. Già nei mesi scorsi si aono registrati, sempre a Gonnesa, casi di gatti morti per avvelenamento. L’ultima volta a febbraio, quando erano morti quattro gatti randagi. La Marongiu nota che “il gatto morto qualche giorno fa non è il primo ma, ovviamente, speriamo sia l’ultimo”.

FOTO: immagine simbolo