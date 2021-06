Sos a Dolianova per un 91enne sparito nel nulla: “Aiutateci a ritrovare Giuseppe Secci”

Allarme a Dolianova per la scomparsa di un anziano. Da molte ore non si hanno più notizie di Giuseppe Secci, 91 anni. L’uomo, stando al racconto fatto dal figlio Alessandro, “è uscito dalla casa nella quale vive con mia madre e mio fratello, in via Lussu, verso le 13:10. Qualche minuto dopo è stato visto passeggiate bella nella zona del campo sportivo, poi più nulla”. Il 91enne “non ha il cellulare, forse potrebbe avere i documenti. È alto circa un metro e sessantacinque”. Il figlio e i parenti dell’anziano sono preoccupati: “Era solito uscire per passeggiare, ma non a quell’ora e non in una giornata come oggi, molto calda”.

“Ho già avvisato i carabinieri, attendiamo che si attivi il piano di ricerche. Chiunque lo veda lo fermi e ci chiami subito al +393406686621”.