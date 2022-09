Sos a Cagliari, gattino di 30 giorni abbandonato allo stadio Sant’Elia: aiutiamolo!

SOS STALLO O ADOZIONE PER UN GATTINO DI 30 GIORNI, ABBANDONATO O TRASPORTATO DA UNA MACCHINA.

Urgentemente si cerca stallo o adozione per un piccolissimo gattino di 30 giorni, apparso dal nulla nello Stadio Sant’ Elia a Cagliari.

Il gattino piange disperato alla ricerca della mamma, troppo piccolo per vivere solo.

È autonomo e mangia da solo, ma non può continuare a vivere nella disperazione.

Ha bisogno di amore e di sentirsi protetto.

Non si sa se sia vittima di abbandono oppure si sia infilato nel vano motore di una macchina.

Aiutateci a trovare una bella adozione.

Contattate la redazione al

348 0941 632

Si ringrazia per la collaborazione.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti