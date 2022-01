Sorpreso con la marijuana, 21enne nei guai a Sestu.

Ieri a Sestu i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti un ventunenne del luogo, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, sottoposto a perquisizione personale nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di grammi 3,68 di marijuana che ha dichiarato essere per suo uso personale. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro amministrativo e verrà debitamente custodito in idonea cassaforte in attesa di essere versato presso il laboratorio analisi dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le necessarie verifiche, anche se dubbi sulla natura della sostanza non ce ne sono. Il giovane non è mai stato oggetto di analoga segnalazione che comunque gli potrà creare problemi per quanto attiene alla patente di guida e alla propria idoneità a condurre automezzi.