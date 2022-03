Sorpreso con la droga nella Panda del padre, 20enne denunciato a Serramanna.

Ieri a Serramanna i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un ventenne del luogo, bracciante agricolo con precedenti di polizia. Gli operanti in collaborazione coi colleghi della Stazione di Samassi, nell’ambito di un servizio più ampio di controllo del territorio, hanno individuato l’uomo nel centro abitato. Questi ha manifestato un atteggiamento elusivo e sospetto, nel cercare di eclissarsi a bordo della Fiat Panda intestata al padre. Ne è conseguita una perquisizione personale, veicolare e locale, che ha consentito di rinvenire all’interno dell’abitazione 12 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi della stessa sostanza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e verrà custodito in attesa di essere depositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.