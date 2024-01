Sorpreso a rubare in un cantiere edile, 33enne quartese arrestato a Cagliari.

I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato in flagranza, per tentato furto aggravato, un trentatreenne di Quartu Sant’Elena, già noto per precedenti. I militari sono intervenuti ieri in via La Palma, dove il titolare dell’impresa “Tomasi Edilizia Srl”, aveva segnalato la presenza di una persona sospetta all’interno di un cantiere edile, gestito dalla ditta. I carabinieri hanno sorpreso l’intruso mentre sistemava la refurtiva all’interno di alcune buste da supermercato. Alla loro vista il ladro si è dato alla fuga, prima a piedi e poi in bicicletta, abbandonando suo malgrado il maltolto. E’ stato però presto raggiunto dagli inseguitori nei pressi del ponte di via La Palma che conduce alla località Medau su Cramu. Dopo l’identificazione e la redazione degli atti relativi all’accaduto, l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del processo con rito direttissimo.