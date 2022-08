Sorpreso a rubare da auto in sosta, 54enne arrestato a Carbonia.

Il 21 agosto, a Carbonia, i Carabinieri del NORM hanno arrestato un 54enne del luogo perché indiziato dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nella circostanza i Carabinieri, impegnati in via San Ponziano in un sopralluogo di furto perpetrato poco prima su un’auto parcheggiata, hanno proceduto al controllo del veicolo Hyundai Accent condotto dal 54enne. L’uomo ha manifestato segni di insofferenza e al fine di eludere l’accertamento ha tentato la fuga strattonando i militari. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di oggetti di elettronica asportati poco prima dall’auto in cui era in corso il sopralluogo, che sono stati riconosciuti dal legittimo proprietario e riconsegnati.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.