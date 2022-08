Sorpresi a rubare, 3 giovani denunciati a Sardara: tra loro una minorenne

Il 30 agosto, nelle primissime ore della notte, i Carabinieri della Stazione di Montevecchio sono intervenuti a Sardara, nella zona industriale, presso una ditta di autotrasporti. Lì hanno sorpreso un 21enne di Sanluri, un 27enne di Marrubiu e una minore di Sardara, i quali, in concorso tra loro, erano intenti a rubare materiale vario che avevano già stato collocato all’interno della Fiat Panda di proprietà del 21enne. Quanto rinvenuto è stato riconsegnato al titolare della ditta. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e a quella presso il Tribunale dei Minori