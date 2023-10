Sorpasso vietato, schianto e Ferrari in fiamme: così sono morti Markus e Melissa Krautli sulla 195

Una Ferrari entra nell’inquadratura della dash cam di un’automobilista e si accoda dietro una Lamborghini. Poi arriva un’altro bolide “rosso”, con a bordo Markus e Melissa Krautli, coppia svizzera di 67 e 63 anni. A differenza dell’altra vettura, è visibilissimo il salto di corsia fatto nel tentativo di superare e guadagnare terreno. Ma c’è lo scontro, proprio con la fiancata della Lamborghini e un camper, poi solo fumo e fuoco. La Ferrari con a bordo i Krautli, presa a noleggio, si ribalta e si incendia: i due muoiono carbonizzati in pochi istanti tra le lamiere. Sull’altra auto una coppia di indiani, salva per miracolo. Stessa sorte, cioè nessun graffio, nemmeno per i due altoatesini dentro il furgone. Ecco cosa è successo sulla Statale 195 all’altezza di San Giovanni Suergiu. Le due auto sportive erano partite insieme ad altre auto di grossa cilindrata da Forte Village e attraverso la statale 195 stavano andando a Porto Flavia, a Masua per arrivare in serata a Mores, nella tappa finale del tour sardo.

I carabinieri della stazione di Carbonia hanno ricostruito l’esatta dinamica dello schianto anche grazie al filmato, che è diventato poi virale sul web e nelle chat di Telegram.