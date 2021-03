Sorpasso azzardato sulla Ss 125 a San Vito, i carabinieri fermano una Fiesta: alla guida un 47enne ubriaco

Ieri a San Vito, sulla SS. 125 “Var” al km. 39+700, all’altezza del cavalcavia dello svincolo Burcei-San Priamo, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato una Ford Fiesta condotta da un 47enne di Assemini. Questi, sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 1,28 g/l alla prima prova e 1,41 g/l alla seconda. È stato pertanto denunciato per violazione dell’art.186 comma 2 lett. b del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica). Gli è stata anche contestata la sanzione di cui all’art. 148 c.12 e c.16 per aver effettuato una manovra di sorpasso vietata in corrispondenza delle intersezioni stradali. Era stato questo episodio ad attirare l’attenzione dei carabinieri che avevano notato la manovra molto azzardata dell’uomo. La patente gli è stata ritirata ed ora avrà qualche difficoltà a recuperarne la disponibilità.