Sorpasso azzardato fatale a Castiadas, 51enne condannata per la morte di Ambra Utzeri e Alessio Massessi

Il tribunale di Cagliari ha condannato a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale, per duplice omicidio stradale aggravato da una sfilza di gravi violazioni, Serena Dessì, 51 anni, di Castiadas. È lei l’automobilista accusata e ora anche condannata quale esclusiva responsabile del tragico incidente costato la vita, il 29 novembre 2021, ad Alessio Massessi, 38 anni, di Villaputzu, e ad Ambra Utzeri, 32 anni, di Villasimius. Lo schianto avvenne sulla Provinciale 19, a Castiadas. Per la guidatrice è scattata anche la sospensione della patente per due anni. È stato appurato che la Dessì viaggiasse ben oltre il limite di velocità previsto (100 km orari anzichè i novanta massimi). L’incidente è stato simile a una maledetta carambola: la Dessì ha provato a superare Ambra Utzeri con la sua Peugeot 106, ma proprio in quel momento dalla direzione opposta è arrivato il furgone Opel guidato da Ale Massessi. A quel punto Serena Dessì ha centrato l’auto della trentaduenne e entrambe sono finite contro il furgone.

Le colpe del doppio mortale, quindi, sono state imputate totalmente a Serena Dessì.