Soraya, la dolce micina dagli occhi tristi cerca adozione

Ultimissimo recupero a radio zampetta sarda di una piccola micina di circa 3 mesi che abbiamo deciso di chiamare Soraya, per il suo triste sguardo che ha visto morire uno ad uno i suoi fratellini investiti.

La storia di Soraya ve la ricordiamo brevemente, sposò lo Scià Mohammad Reza Pahlavi, di cui era innamorata e che la amava a sua volta,

Nei sette anni successivi al matrimonio Soraya non riuscì a dare un erede al sovrano, e lo Scià era pronto ad abdicare in favore del fratello, che sarebbe stato l’erede al trono in mancanza di un figlio maschio dello Scià, pur di non perdere l’amore della sua vita. Il fratello però perde la vita in un incidente aereo.

A Soraya, dopo essere stata ripudiata, vennero dati i soprannomi di “principessa dagli occhi tristi” e “principessa triste”, così come questa dolcissima micina che ha visto la morte in faccia tante volte.

È una micina spettacolare dal manto lungo e folto con 2 occhi grandi che implorano amore.

È educata all’ uso della lettiera, è stata trattata con antiparassitari, si trova a Quartu e potete venire a conoscerla senza impegno.

Adozioni responsabili che garantiscano vita in sicurezza lontano dai pericoli della strada e accettati come membro della famiglia.

Potete contattare la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”.

