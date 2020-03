Sono pronte per la distribuzione le prime 100 mascherine prodotte dai cittadini volontari di Tuili. Dopo l’appello lanciato i giorni scorsi dal sindaco Celestino Pitzalis e la volontà da parte dei residenti a rendersi disponibili per la realizzazione delle protezioni che attualmente scarseggiano su tutto il territorio, oggi sono state confezionate le prime 100. Le mascherine saranno inizialmente fornite agli operatori impegnati in prima linea per l’emergenza e ai soggeti impegnati nell’assistenza e cura della persona (Protezione civile, Barracelli, operatori della Comunità Integrata, esercizi commerciali).