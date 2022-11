Sono gemelle le due anziane cadute in casa a Sassari: una è morta, l’altra è gravissima

Si chiamava Andreuccia Cossu e aveva 75 anni. La sorella gemella, Anna, trovata dai vigili del fuoco riversa accanto a lei, morta, nel soggiorno di casa in gravi condizioni, è stata soccorsa dal 118 ed è ora ricoverata nel reparto Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Secondo gli agenti della Questura, Andreuccia è caduta ed è morta per i traumi riportati, mentre Anna è caduta a sua volta quando ha tentato di sollevare la sorella dal pavimento ma non ce l’ha fatta, né è riuscita a chiamare i soccorsi.

A scoprire la tragedia sono stati i Vigili del fuoco, chiamati ad aprire l’appartamento delle due anziane dai parenti, preoccupati perché da un paio di giorni non riuscivano a mettersi in contatto con le due sorelle. Entrati in casa hanno trovato nel soggiorno Andreuccia ormai priva di vita, e Anna distesa accanto a lei, in gravissime condizioni.