L’appello di Sonia Casula a Radio Zampetta: “Una casa editrice per il mio libro sui micetti salvati”

L’ appello di Sonia Casula: “Una casa editrice per il mio libro, storie di gatti, felina provvidenza.”

Il ricavato servirà per curare i tanti mici salvati, e da me adottati. Ho aperto anche una lista Amazon.

La vita della giovane autrice è stata segnata da tanta sofferenza, con la perdita improvvisa e drammatica della cara mamma e dalla perdita prematura del caro padre. Ha trovato la forza di reagire grazie a loro, si proprio loro: ” I Gatti!”

Sono stati l’ antidepressivo naturale, l’ impegno di dover curare e provvedere ai tanti mici che ha incontrato nel suo cammino, salvandoli dalla morte, le ha riempito il cuore di gioia dandole quell’ input significativo per trovare la forza di reagire dinnanzi alle avversità della vita.

Sonia ha adottato i tanti mici che la vita le ha posto dinnanzi al suo cammino, molti con patologie chiamati LA BANDA DEI MONELLI, mentre quelli autonomi vivono al di fuori della casa con casette e pappa sempre a disposizione, hanno dato vita alla BANDA DEI VAGABONDI. L’ autrice ha una fervida immaginazione e ha creato un blog https://www.facebook.com/soniacasulamuravera seguitissimo sia dai grandi che dai piccini, dove la drammaticità dello stato di salute dei gatti lascia spazio a brevi e simpatici video:

“Il mio blog nasce nel 2017 quando decido di utilizzare il mio tempo libero nel fare la cat e dog Sitter, l’idea era di mettere in primo piano i miei animali e gli animali che venivano in vacanza . Decido di non apparire e di non mettere mai animali sofferenti, ma di far vedere una realtà diversa. Il mio intento è quello di far conoscere i mici per il loro carattere per i loro comportamenti, così decido di dare dei ruoli a ognuno di loro, nasce la banda dei monelli, la banda dei vagabondi e la banda delle signorine . Grazie a tutte le persone che ho conosciuto nel mio blog e nel cat Sitter, si sono formate tante amicizie che mi hanno sempre aiutato. Per merito di Ignazia e Antonio nasce il GIARDINO SEGRETO, mi stanno aiutando con la recinzione e la messa in sicurezza, per poter fare uscire la banda dei monelli . Ahimè arriva il covid, e il cat e dog Sitter si interrompe drasticamente, decido di mettere da parte l’orgoglio e creo una lista desideri Amazon, tantissime persone mi mandano pappe e oggetti per tutti loro . Mi iscrivo anche su tiktok @soniacasula1 e nel giro di poco tempo il mio profilo inizia a crescere. Sul mio blog le persone tornano bambini, rispondendo ai mie post come se fossero reali . Uscire dalla quotidianità questo era la mia idea . E così che mi sento quando creo i mini dialoghi .

Il libro STORIE DI GATTI:” FELINA PROVVIDENZA ” è stato inizialmente pubblicato da Amazon ma il ricavato per la vendita a libro, era talmente poco che non ha aiutato concretamente a far fronte alle tante spese. Ricordiamo quelle sostenute per Miccia Divina, gattina con un cappio al collo senza più muscolatura e con trachea e giugulare scoperte, salvata dal grande amore di Sonia.

Si cerca una casa editrice che dia il giusto riconoscimento al libro e al grande impegno di Sonia che ha aperto anche una lista Amazon https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/1PKO6LXFOZAG5?ref_=wl_share

Di seguito la presentazione del libro, un inno alla vita, al rispetto e al grande amore senza barriere e confini:

“Gli animali possono salvarci la vita? Ebbene sì. Con me è accaduto e la mia vita non è più la stessa.Anni di dolore, solitudine, ingiustizie, la depressione dietro l’angolo… ed ecco, che il cuore inizia a battere e i miei occhi iniziano a vedere.Gli animali ti capiscono senza bisogno di parole, il loro linguaggio si appoggia alle vibrazioni ricche di energia positiva che va di pari passo, con i battiti del cuore.Non a caso l’etimologia della parola animale, deriva dal latino animal-alis, der. di “anima”. Anche loro possiedono un’anima.La mia vita dedicata ad esseri speciali, così sensibili da entrare in simbiosi con tutto ciò che penso e sento, se sono di cattivo umore, si avvicinano e mi sfiorano, danzando tutt’intorno al mio corpo per dirmi: “Ecco, io ci sono e ti capisco…”. Le loro fusa misteriose sprigionano armonia e musica che diventa tutt’uno col mio respiro e riesce a riappacificare il mio animo, con tutto l’universo.Devo tutto a loro, che mi hanno insegnato ad amare senza chiedere nulla in cambio. Sono incapaci ad odiare, riuscendo ad amare anche altre specie di animali ed accudirli come se fossero loro.Ognuno ha la sua storia e il suo percorso di vita e amore sulla terra, proprio come noi….Mi rende felice l’idea che molte di queste creature hanno saputo intrecciare la loro vita con la mia, e io gioisco ogni volta che mi accolgono fiduciosi nel loro mondo. Un mondo ricco, magico e segreto, dove solo i più fortunati possono accedervi…per non uscirne mai più.”

Sonia Casula

