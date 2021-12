Solinas si sposa a Cagliari, arrivo in Bentley e tight per il “sì” blindatissimo a Magda De Miranda

Christian Solinas si sposa a Cagliari in una Bonaria super blindata. Si entra solo con l’invito, sul sagrato sfilano consiglieri comunali e regionali. C’è Giorgio Oppi, tra i pochi politici non sardisti. I testimoni dello sposo? Il fratello e Christian Stevelli. Solinas arriva a bordo di una Bentley, tight d’ordinanza e poche parole: “Grazie per gli auguri”, dice, mentre sale il sagrato insieme alla madre. Ingresso vietato agli estranei, il servizio di sicurezza e pure i mercedari (hanno la cravatta col simbolo) fanno scudo: solo chi è in lista può assistere al matrimonio dell’anno tra il presidente della Regione e l’avvocatessa Magda De Miranda.

A celebrare il matrimonio l’arcivescovo Giuseppe Baturi. Ad accogliere Solinas e la sposa ragazzi e ragazze vestiti col costume sardo.