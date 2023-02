Solinas si dimette e tutti a casa: il peggior incubo per la politica sarda

Se il governatore decidesse per il passo indietro, verso cui lo spingono soprattutto gli alleati nazionali in forte imbarazzo per le vicende giudiziarie che lo hanno travolto con due inchieste per corruzione e un processo in corso per abuso d’ufficio, entrambi gli schieramenti non sarebbero pronti.