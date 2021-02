Solinas: “Sardegna libera dal Covid e zona bianca, ce la faremo anche grazie ai vaccini”

La Sardegna corre sempre più velocemente verso la zona bianca. Contagi in netto calo, rapporto tra nuovi positivi e tamponi ormai sempre abbondantemente sotto l’uno per cento e terapie intensive che continuano a svuotarsi. Ora ci crede anche il presidente sardo Christian Solinas. La campagna di screening “Sardi e sicuri” va avanti, la settimana prossima toccherà al Medio Campidano: “Ringrazio i sardi per il senso di collaborazione e responsabilità, oltre ai Comuni per il supporto logistico. La nostra è una grande iniziativa di civiltà e solidarietà. Lo screening di massa”, sottolinea Solinas, “consente di abbassare la curva del contagio e, insieme ai vaccini, ci restituirà un’Isola Covid free”. Insomma, l’intera regione si prepara a ritornare a quel “contagio zero” che manca, ormai, dalla scorsa estate.

E Solinas è anche molto fiducioso sull’Isola in zona bianca, dopo la “beffa” dei 15 giorni in fascia arancione: “Stiamo tutti lavorando alacremente. Chiediamo responsabilità da parte di ciascuno perché non solo si possa raggiungere il risultato, ma anche perché sia mantenuto per i prossimi mesi”. Indispensabile, la zona bianca, per far ripartire “tutto il sistema economico produttivo, dopo i danni causati dalle chiusure”.