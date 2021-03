Solinas pronto a blindare la Sardegna per evitare l’assalto di Pasqua, ordinanza in arrivo

Il presidente sardo Christian Solinas è pronto a blindare, ancora di più, la Sardegna. In vista delle festività pasquali e con il permesso del Governo agli spostamenti da zone rosse e arancioni verso zone bianche per chi ha una seconda casa, infatti, la paura è quella di possibili nuovi contagi e focolai.

E allora, come riporta l’Ansa, è attesa una nuova ordinanza per inasprire i controlli per chi entra nell’Isola: e, per evitare che i passeggeri possano sfuggire alle verifiche, Solinas sarebbe pronto a chiedere l’aiuto a forestali e barracelli, più tutte le Forze dell’ordine. Obbiettivo? Cercare di fermare i possibili arrivi dal resto dell’Italia sfruttando il via libera legato alle seconde case. Che, nell’Isola, sono migliaia.