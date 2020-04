Solinas: “Porti e aeroporti aperti tra qualche settimana in Sardegna, app e test obbligatori per i turisti”

“Porti e aeroporti aperti tra qualche settimana: app e test obbligatori per i turisti”. L’annuncio del presidente dell giunta regionale Christian Solinas. In arrivo misure di sicurezza e protezione per la convivenza col virus anche in Sardegna. “Dobbiamo pensare alle riapertura ma non prima di qualche settimana”, ha detto il governatore, “dobbiamo gestire i flussi dei turisti. Terremo il blocco fermo ancora per qualche settimana per avere il tempo per realizzare nelle porte d’accesso controlli di sicurezza in grado di garantire un’immagine di isola tentata poco dl contagio e che punta ad essere covid free.

Chi vuole imbarcarsi dovrà avere un certificato rilasciato da un laboratorio che certifichi l’esecuzione di un tampone molecolare con esito negativo. Qui in Sardegna farà test rapido presso gli scali d’arrivo e scaricare l’app per tracciare gli spostamenti”.