Solinas “abbraccia” Truzzu e boccia i vitalizi: “Sono privilegi antichi e superati, non li rimetteremo”

Il Psd’Az continua a raccogliere consensi nelle varie tornate elettorali, e anche per le Comunali di Cagliari il partito dei quattro mori ha raggranellato una percentuale più che soddisfacente – il 9,6 con oltre seimila voti e la seconda posizione finale nello schieramento di centrodestra dopo Fratelli d’Italia, partito del candidato a sindaco vincitore, Paolo Truzzu. Proprio Truzzu ha ricevuto i complimenti, fatti di persona, da Christian Solinas, che ha partecipato alla conferenza stampa della vittoria: “Da qualche anno il nostro partito ha una nuova linea, più politica e programmatica, che i sardi dimostrano di apprezzare. Circa il dieci per cento delle preferenze sono un risultato lusinghiero, daremo un contributo importante anche in città”, promette Solinas, “così come anche in tutti gli altri Comuni nei quali abbiamo vinto, come Algero”. C’è un dato che è sotto gli occhi di tutti, dopo la Regione anche il Comune del capoluogo sardo ha lo stesso “colore” politico: “Sarà utile per stilare una programmazione unitaria e avere una visione comune della città. Cagliari deve ritrovare il suo ruolo di capitale morale e ideale di tutta la Sardegna, deve avere il coraggio di guardare il territorio che ha alle spalle e diventare una vetrina e una grande porta per offrire opportunità di sviluppo”.

Non dispensa nessun consiglio al neo sindaco Paolo Truzzu, Solinas, perchè “non ne ha bisogno, lavoreremo bene insieme proprio come è già capitato anni fa”. Tuttavia, la campagna elettorale di Truzzu è stata “macchiata” dalla vicenda dei vitalizi regionali. Sul punto, Solinas è netto: “C’è stata una grande strumentalizzazione sul tema, non è nelle nostre corde ripristinare antichi privilegi superati dal tempo. Nessuno di noi vuole riproporli, sarà compito del Consiglio regionale capire e affrontare nel merito questa vicenda”.