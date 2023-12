Soleminis, domenica la seconda edizione del “Festival Divini Suoni”

Si terra’ domenica 17 Dicembre a Soleminis , la seconda edizione del Festival ” Divinisuoni ” , Musica e Degustazioni tra le colline del Parteolla .L’ importante rassegna e’ promossa dall’ Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano con il coordinamento organizzativo dell’ Associazione Enti Locali per le attivita’culturali e dello spettacolo ed il contributo della Regione Sarda e Fondazione di Sardegna. L’ Evento ” Divinisuoni ” rappresentera’ l’ apice nella celebrazione delle Cantine e di tutte le eccellenze del territorio di Soleminis . A partire dalle ore 10,00 e fino alle 20,00 all’ interno dell’ abitato le Cantine apriranno le porte ai visitatori che potranno cosi’ gustare i pregiatissimi vini locali. Nutrito il programma previsto dagli organizzatori che prevede tra le tante iniziative le degustazioni di vini in collaborazione con la ” Fondazione Italiana Sommelier “, nonche’ quelle dei prodotti tipici del territorio a cura dell’ Associazione Turistica Pro Loco di Soleminis . Non manchera’ l’ intrattenimento musicale itinerante e tradizionale , tantissime inoltre le esposizioni e le mostre ispirate all’ artigianato artistico e non solo , che saranno proposte ai visitatori insieme all’ allestimento dei giochi per i piu’ piccoli ed allo Street Food. Saranno presenti inoltre le intramontabili Fiat 500 e derivate grazie all’ impegno dell’ Associazione Monserrato Auto e Moto d’ Epoca (AMAME) e le moto Harley Davidson in collaborazione con M.C. Cani Sciolti Sardegna ASD . Notevole l’ impegno del Comune , della Pro Loco e delle Associazioni di Soleminis che proporranno ai visitatori una giornata all’ insegna delle eccellenze del territorio , delle tradizioni e dell’ospitalita’.