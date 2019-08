Soldi per borse di studio e libri a Cagliari, ecco l’elenco dei beneficiari

Scaricabili e consultabili sul Portale istituzionale del Comune di Cagliari (basta cliccare qui ), gli elenchi definitivi per l’assegnazione di contributi per il diritto allo studio 2017. In particolare, per il sostegno alle famiglie per l’istruzione per gli studenti (anno scolastico 2016-2017) delle scuole primarie e secondarie, e per la fornitura di libri di testo (anno scolastico 2017-2018) agli alunni della scuola secondaria. La data in cui potranno essere incassati i solidi – precisano all’Ufficio Pubblica istruzione – verrà resa nota con successivo comunicato.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonando ai seguenti numeri: 070.6776436 e 070.6776435.