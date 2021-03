Solarussa, nascondeva 50 chili di marijuana nell’ovile: allevatore in manette

Nascondeva 50 chili di marijuana nell’ovile: allevatore in manette. I militari della Sezione Operativa del Carabinieri di Oristano, assieme a quelli della Stazione di Solarussa e con il supporto di due unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, nella mattinata di ieri hanno arrestato un allevatore 43enne di Solarussa. L’uomo, durante una consueta attività di controllo degli ovili in località “Tanca sa cresia” del comune di Solarussa , infatti, è stato trovato in possesso di 2 piante di cannabis indica in fase di essiccazione e di 50 chilogrammi di marijuana stoccata in diversi contenitori ermetici occultati in punti diversi dell’azienda e dei campi adibiti a pascolo. Il tutto è stato quindi sottoposto a sequestro e M.S., dopo le formalità consuete è stato associato al carcere di Massama su disposizione dell’autorità giudiziaria e dove permane a disposizione della stessa.