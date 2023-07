Sofia, ex fidanzata uccisa a coltellate all’alba dall’ex dopo il suo ultimo post su Instagram

Non si contano più le vittime di femminicidio, e ogni storia è sempre più agghiacciante. La giovanissima Sofia Castelli, di soli 20 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo ex Zakaria Atqaoui, 23 anni.

Il dramma è accaduto nella notte a Cologno Monzese, provincia di Milano, a casa di Sofia. I due ex hanno trascorso una serata insieme in un locale della zona insieme ad un’altra amica. A quanto si apprende a scatenare l’omicidio è stata una lite tra i due ex fidanzati. È stato lo stesso Zakaria a confessare tutto ai carabinieri questa mattina. Le indagini sono chiaramente ancora in corso insieme a tutti i rilievi del caso nella casa della giovane vittima. L’omicida, intanto, è in stato di fermo nella Caserma di Cologno Monzese. I genitori della ragazza sono stati avvertiti della tragedia mentre erano in vacanza in Sardegna.