Sofia, adottata a Gonnosfanadiga dopo dieci anni di attesa: da quando piangeva disperata all’amore di una famiglia

E dopo 10 anni trascorsi al Rifugio è giunta l’ora di partire ..

Ci guardi spaesata … non conosci il mondo fuori se non per il ricordo di quell’albero al quale eri legata senza una cuccia … e piangevi disperata !!

Ora è veramente finito tutto piccola Sofia … viaggi incontro all’amore e alla libertà !!

Sofia ADOTTATAAAAA !!

Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna

Www.amicideglianimali.net per info 3486995817