Soccorso un cavallo in difficoltà caduto all’interno di una stalla a Monserrato: lo salvano i vigili del fuoco

Soccorso un cavallo in difficoltà caduto all’interno di una stalla a Monserrato: salvato dai vigili del fuoco. Intervento dei Vigili del Fuoco alle 8:10 circa della mattina di oggi, in territorio del comune di Monserrato, per soccorrere un cavallo caduto nel box di una stalla, avendo difficoltà nel sollevarsi anche a causa del terreno scivoloso dalla pioggia che si è abbattuta nel territorio cagliaritano, il propietario ha chiamato al numero di emergenza 115. La sala operativa ha prontamente inviato sul posto una squadra della sede centrale del Comando di Cagliari dove gli operatori hanno imbragato l’animale portandolo in un adiacente alla struttura senza nessun danno.