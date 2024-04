Slot e videopoker abusivi, multa da 20 mila euro a una sala giochi di Sestu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Slot e videopoker abusivi, maxi multa da 20 mila euro a Sestu.

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, hanno sequestrato 2 computer trovati all’interno di un locale di Sestu, che permettevano di collegarsi a siti di gioco in assenza dell’autorizzazione di Adm.

Nella sala giochi, al cui interno si trovavano apparecchi da divertimento regolarmente collegati alla rete telematica Adm, era presente un’area separata da un pannello ove erano posizionati dei pc, dei quali due permettevano di collegarsi a siti di gioco non autorizzati che riproducevano i giochi tipici degli apparecchi da divertimento, casinò e videopoker, in totale evasione d’imposta dovuta allo Stato.

Le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro amministrativo e al titolare è stata contestata la violazione delle norme e sono scattate sanzioni amministrative pecuniarie pari a 20 mila euro. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

Inoltre, la messa a disposizione del pubblico di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentono di giocare su piattaforme di gioco, sia dei concessionari che di soggetti privi di titolo concessorio comporta la violazione delle prescrizioni contenute nella Tabella dei Giochi Proibiti del Questore della Città metropolitana di Cagliari, dedicata agli operatori di gioco.

L’operazione è frutto della costante attività d’intelligence e di presidio del territorio dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.