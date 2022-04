Buca le ruote a 10 auto in sosta: baby vandalo denunciato a Siurgus Donigala

Ieri a Siurgus Donigala i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’attività di indagine dopo le denunce per danneggiamento presentate da dieci persone, hanno deferito un minorenne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Cagliari per il reato di danneggiamento. Il giovane, nella notte fra il 16 e il 17 gennaio scorso, aveva bucato, verosimilmente per diletto, gli pneumatici di ben 10 auto in sosta, nelle varie vie di Siurgus Donigala, utilizzando un coltello a punta affilata. L’evento aveva creato molti malumori e viva preoccupazione in paese in quanto si era trattato verosimilmente non di un gesto mirato nei confronti di qualcuno, ma di un’espressione di aggressività rivolta a casaccio nei confronti di chiunque, con chiaro pericolo di reiterazione di quegli eventi.