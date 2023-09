Siringa selvaggia colpisce ancora in via Serbariu: abitanti in ostaggio dei tossicodipendenti

Tra le vie Sirai, Cinquini e Serbariu “c’è chi a ogni ora del giorno e della notte, incurante dei rischi annessi all’abbandono delle siringhe, agisce indisturbato pur facendo indignare residenti e passanti – sostiene Marcello Polastri – che ha ricevuto e inserito in una interrogazione, foto di giovani e meno giovani che si bucano imperterriti per strada, davanti a tutti per poi abbandonare appunto siringhe”. Accanto ad esse, sull’uscio domina vicina Scuola materna, altra immondezza, specialmente nel terreno sterrato che potrebbe diventare una zona di verde attrezzato adiacente il parco comunale di San Michele.

Si tratta di ben 9 ettari di terra più le adiacenti aree utilizzabili come parcheggio “ma ad oggi polverosi e simili a una discarica oggetto di lamentele e petizioni. Basti pensare che come stato chi – sostiene Polastri – ha abbandonato numerose siringhe alla base di una recinzione appena installata, giusto due giorni fa, per impedire l’accesso agli scaricatori abusivi di rifiuti.

Per risolvere questa criticità il consigliere comunale Marcello Polastri ha presentato una interrogazione al sindaco per trovare un punto di comune accordo tra Area che è proprietaria dei terreni e il Comune di Cagliari.