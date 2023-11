Siria Pozzi è sul podio di Miss Italia: terzo posto per la 22 enne di Sestu

A Salsomaggiore ha sfilato la bellezza con le miss provenienti da tutta Italia: una manifestazione che da decenni, oltre a selezionare fascino ed eleganza, è stata il trampolino di lancio per tante ragazze che si sono affermate, con successo, in campo nazionale e internazionale. E per Siria, la giovane che aiuta i cani e i gatti randagi, le premesse per una carriera di successo ci sono tutte: alta 1,75, una lunga chioma castana e due occhi scuri che hanno incantato ieri la giuria tanto da conferirle il terzo posto.