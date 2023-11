Siria di Sestu e Bianca di Senorbì, ecco le due bellissime sarde in corsa per Miss Italia

L’ 8 novembre inizieranno le finali del Concorso Nazionale Miss Italia. Quest’anno a Salsomaggiore tra le 40 ragazze che si contenderanno il titolo della piu bella d’Italia e tutte le fasce più ambite come quella di Miss Cinema e Miss Eleganza, tra le altre , due bellissime concorrenti Sarde: Bianca Puddu di Senorbi diplomata al liceo linguistico ,studia all’ultimo anno di giurisprudenza vorrebbe contribuire nella vita alla scolarizzazione dei bambini del Kenya, mora, capelli lunghi, occhi profondi e due bellissime gambe, e Siria Pozzi Miss Sardegna, 22 anni di Sestu, parla Spagnolo e Inglese lavora come assicuratrice ed ha il sogno di aprire un rifugio per animali, ha 7 gatti ,ama tutto cio che è asiatico, ha un sorriso mozzafiato e tanta energia, . Quest’anno il concorso torna a Salsomaggiore dopo anni di assenza. L’11 novembre sara’ proclamata la vincitrice con la presenza della madrina Gloria Bellicchi ex Miss Italia e di numerosi ospiti. Riusciremo a riportare la corona della più bella d’Italia in Sardegna?