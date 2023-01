Sinnai, sfregio immenso nel parco dei Sette Fratelli: “Discarica di gomme e cassette di plastica”

Un’altro pezzo di oasi sfregiata dai rifiuti, ammassati e abbandonati da chissà chi nell’area green e turistica del parco dei Sette Fratelli a Sinnai. La denuncia arriva da una delle residenti della zona di Burranca, Cinzia Delbono: “Vorrei aegnalare la Ss 125 in direzione Burcei e area turistica del parco, per non parlare di Burranca dove lo spazio della spazzatura degli abitanti sta diventando un deposito gomme di auto usate e cassette di plastica”, spiega la donna, che ha spedito una email correlata di foto alla nostra redazione. Sia lei che altri abitanti hanno già avvisato chi di dovere, ma non è cambiato nulla.

“Abbiamo già esposto il problema alla ditta Cosir e vigili di Sinnai più volte, siamo disperati”.