Sinnai, Settimo e Maracalagonis: tutti insieme per una splendida raccolta fondi per la famiglia di Maurizio Frigau

Le comunità di Sinnai, Settimo e Maracalagonis hanno attivato una raccolta fondi per la famiglia di Maurizio Frigau, 38 anni, muratore di Sinnai, che ieri mattina è stato ritrovato morto dopo un tragico incidente: una iniziativa partita dagli amici più stretti alla quale, in poche ore, hanno aderito decine di persone. Un lutto che ha unito i comuni limitrofi a Sinnai quello avvenuto lungo la Provinciale 20: era a bordo della sua auto quando è uscito fuori strada e il mezzo ha preso fuoco. Per l’uomo non c’è stato niente da fare, è morto carbonizzato. Un dolore immenso per la sua famiglia, la moglie, Lucia e due figli ancora in tenera età, e i suoi tanti amici che lo piangono. Da subito hanno deciso di raccogliere dei fondi da donare ai suoi cari, per stare vicino, ancor più, ai suoi affetti: in poche ore “è diventata una catena” scrive Valentina che ha messo “a disposizione i suoi punti vendita in via delle Ginestre 5 e via della Libertà 93. Riapriremo mercoledì. Uniti si può fare tanto”.