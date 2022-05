Paura a Sinnai, scontro frontale nella galleria dell’Orientale Sarda: 2 feriti gravi

Paura a Sinnai. Nel pomeriggio di oggi c’è stato uno scontro frontale tra due auto all’interno della galleria Arcu Sa Porta, al km 12 strada statale 125 Var “Orientale Sarda (temporaneamente chiusa al traffico che è stato deviato). Per i due conducenti è stato assegnato il codice rosso (uno è stato portato al Brotzu con l’elisoccorso) dal personale del 118: entrambi non sono in pericolo di vita. Feriti lievi due passeggeri a bordo di una delle due vetture. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere uno dei 2 conducenti.