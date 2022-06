Sinnai, rifiuti e mattoni scaricati a Torre delle Stelle: cafoni già scatenati vicino alla spiaggia

A Sinnai, nell’area parcheggio di Torre delle Stelle, i cafoni sono purtroppo arrivati prima dei turisti, lasciando una serie di ricordini horror. Mattoni e cemento, in più anche sacchi della spazzatura, abbandonati dietro alcuni tendoni o direttamente sull’asfalto. E così, in una domenica di metà giugno bollette, con l’assalto alle coste per cercare refrigerio e relax, ecco lo spettacolo, penoso, che si è trovato davanti agli occhi chi ha scelto il tratto di costa sinnaese per una tintarella e un tuffo. La denuncia, su Facebook, arriva dal gruppo politico di opposizione di Sinnai Libera. Le foto sono sin troppo chiare, così come le persone che, per il gruppo politico, non starebbero vigilando a dovere: “Voi, assessora al Turismo, assessora ai Lavori pubblici e ai Servizi Tecnologici, dove siete?”. Sarà difficile scoprire chi siano i cafoni che hanno lasciato i rifiuti, nell’area non dovrebbero infatti esserci telecamere.

Lo sdegno e la rabbia per le discariche abusive nel parcheggio a poca distanza dalla spiaggia, però, c’è tutto.