Sinnai, rifiuti a terra col cestino a due passi: incivili nel mirino

Sinnai – Pizza e cocktail tra amici all’aperto e la discarica di bottiglie, lattine, cartacce e fazzoletti è servita a due passi dal cestino per raccogliere i rifiuti: “I maiali, in confronto, sono più puliti”. Ennesima dimostrazione di inciviltà e mancanza di rispetto verso l’ambiente, questa volta i “selvaggi” hanno agito nella bellissima pineta del paese dove la fauna e la flora presenti sono invidiate da tutto l’hinterland e non solo. Purtroppo, però, a qualcuno che piace stare in compagnia e allegria, e ben venga, non mostra altrettanto riguardo nei confronti del bene pubblico ed è così che, dopo una serata in allegria, tutti gli scarti di cibo e bevande sono rimasti sul tavolo e in terra. A due passi dal raccoglitore dei rifiuti. Il fatto, segnalato da un residente in un gruppo social dedicato al paese, ha subito innescato la “rivolta” dei cittadini che in quella pineta trascorrono parte del loro tempo libero per una passeggiata all’aria aperta. Duri i commenti rivolti a chi non ha ripulito il luogo dopo averlo sporcato e c’è chi, come risposta a tanta maleducazione, ha deciso di recarsi tra la vegetazione e ripulire immediatamente. “La Pineta è un bene comune, vediamo di tenerla pulita come l’abbiamo trovata” esprime un residente. Un atto messo a segno da pochi che, incuranti delle conseguenze, non hanno impiegato pochi minuti del proprio tempo per ripulire dove hanno mangiato.