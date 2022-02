Sinnai, operaio ubriaco provoca un incidente stradale: denunciato

Sinnai, operaio ubriaco provoca un incidente: denunciato.

Ieri a Sinnai, in via Trieste, i carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, a conclusione di alcuni accertamenti e di un intervento su strada, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 47enne del luogo, operaio e con precedenti. L’uomo, a seguito di un sinistro stradale in cui era incorso mentre era alla guida della sua Lancia Ypsilon, sottoposto a verifica etilometrica è risultato essere positivo in maniera molto sensibile, evidenziando un tasso alcolico di 2,78 grammi per litro (oltre 5 volte il limite di legge). La patente di guida gli è stata ritirata mentre l’auto è stata sequestrata e affidata al medesimo proprietario in custodia giudiziaria. Procura della Repubblica e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.