Sinnai: la solidarietà scalda il cuore della famiglia di Maurizio Frigau, morto in un tragico incidente

“Grazie a tutti per il grande supporto morale, per ogni dedica ricevuta e ogni donazione”. Hanno affidato agli amici il messaggio per ringraziare la vicinanza mostrata in queste settimane di straziante dolore per la perdita del loro caro, marito, papà, che lascia un vuoto incolmabile nella vita di chi lo ha conosciuto. Un evento drammatico che ha scosso non solo la comunità di Sinnai ma tutto l’hinterland che si è prodigato per far avere alla famiglia un sostegno morale e non solo. Una raccolta fondi, infatti, avviata, prima, dagli amici più stretti alla quale hanno voluto partecipare in tanti: una mano d’aiuto per trasmettere anche un importante messaggio, ossia quello della vicinanza, della fratellanza. La dimostrazione che, anche nei momenti più bui, basta poco per donare la speranza a chi ora deve riprogrammare la vita. Un “gesto immenso” così recita il messaggio condiviso da una amica dell’uomo che ha perso la vita nella Provinciale 20: un piccolo raggio di luce anche per comunicare ai suoi cari che non sono soli in questo terribile momento.