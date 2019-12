Sinnai, i residenti di Tasonis dopo il nubifragio: “Tutto allagato, ci hanno lasciati soli”

Gli abitanti del villaggio Tasonis a Sinnai si sentono abbandonati dalle istituzioni.

A distanza di pochi giorni dal nubifragio che ha colpito le campagne, il villaggio è ancora allagato, complici le forti e persistenti piogge che non accennano a diminuire.

“Molti anziani sono lasciati soli e disperati – commenta Gigliola C. – la situazione è inconcepibile”. I video girati questa mattina dai residenti parlano da soli: fiumi d’acqua nei cortili delle case, strade trasformate in laghi o torrenti. Poco sembra cambiato da quando, alcune notti fa, si rese necessario perfino l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere alcuni anziani rimasti bloccati nelle loro abitazioni.

Ora si aspetta l’arrivo delle ruspe che dovranno liberare le strade dai cumuli di sedimenti e di rifiuti trasportati dalla forza delle acque. Ma dal Comune fanno sapere che i tempi potrebbero essere lunghi. E intanto gli abitanti, isolati, parlano di calamità naturale.