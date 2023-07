Sinnai, guardail pericoloso sulla circonvallazione: “Una trappola per i motociclisti”

Sinnai – Guardrail pericoloso nella strada di circonvallazione Sud di Sinnai, “potrebbe rivelarsi una trappola soprattutto per i motociclisti” segnalano i cittadini. Dopo i tragici fatti avvenuti qualche giorno fa a Flumini di Quartu dove un giovane ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo un incidente in scooter che, forse a causa del forte vento, ha sbandato e ha scaraventato il ragazzo contro il guardrail, indicato come pericoloso soprattutto per gli amanti delle due ruote, sono giunte numerose segnalazioni per la sbarra di protezione presente nel centro dell’hinterland cagliaritano oramai rovinata e in parte accartocciata. A raccogliere le preoccupazioni è il movimento politico “Sinnai Libera” che comunica: “È pericolosissimo. È assolutamente necessario provvedere ad eliminare la situazione. È una delle numerose situazioni stradali di pericolo di Sinnai. Aggravata dal fatto che la segnaletica è semidistrutta e contraddittoria, per consentire ai mezzi pesanti di immettersi con diritto di precedenza. Aggiungiamoci che il bordo della strada è impraticabile perché invaso dalle canne”. La situazione attuale è presente già da anni, ieri sono state inviate le segnalazioni e la richiesta di messa in sicurezza della strada da parte del consigliere Aldo Lobina al sindaco, al comando della polizia municipale e all’ assessore al traffico.