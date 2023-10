Sinnai, 14enne precipita dal tetto dell’ospizio abbandonato: è gravissimo al Brotzu

Ansia a Sinnai per la sorte di un minorenne, caduto ieri sera per una decina di metri all’interno dell’ospizio di via Soleminis, una struttura abbandonata da anni. Sul posto, appena ricevuto l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sinnai, in stretto raccordo con i loro colleghi di Quartu e, in parallelo, i soccorritori del 118. Da poco prima del tramonto sino a metà sera c’è stato un frastuono di sirene, che hanno attirato l’attenzione di molti abitanti. Il giovane, stando a quanto si apprende, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.

I medici lo stanno tenendo costantemente sotto controllo: nella caduta, da un’altezza di circa dieci metri, ha riportato numerose ferite e fratture. Nei gruppi Facebook del paese in tanti hanno già scritto messaggi che invitano a pregare per il giovanissimo.