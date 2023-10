Sindaci di tutta l’Isola di rientro da Genova dove si è tenuta la 40° Assemblea nazionale dell’Anci

Sindaci di tutta l’Isola di rientro dopo la due giorni a Genova dove si è tenuta la 40° Assemblea nazionale dell’Anci: migliaia di fasce tricolore e amministratori si sono confrontati sui problemi che incontrano i Comuni ma anche delle opportunità da cogliere. Alberto Urpi, primo presidente del consiglio regionale dell’Anci: “Andiamo via sempre più convinti che i Comuni non sono solo il motore dell’Italia, che si fonda sul sistema degli Enti Locali, ma sono anche il precursore ed il proponente di una serie di soluzioni e di ragionamenti per migliorare il Paese”. Giornate intense e ricche di incontri e appuntamenti non solo tra gli eletti dai cittadini di tutta la penisola bensì con le più alte cariche istituzionali. “I Comuni sono l’Istituzione più prossima ai nostri cittadini, articolazione capillare della Repubblica. E più di ogni altra istituzione hanno la responsabilità di garantire la tenuta sociale del paese” ha espresso dal palco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È tempo di dare piena attuazione al Pnrr, un grande e decisivo contributo per migliorare l’Italia e L’Europa per lo sviluppo e la coesione sociale. Tutti sono chiamati ad operare con il massimo impegno per centrare gli obiettivi del Piano”. Un lavoro non semplice quello degli amministratori che devono fare i conti con fondi sempre più ristretti ed esigenze molto più complesse. “Rinnovo solidarietà ai Sindaci che hanno subito minacce, che affrontano pericoli e continuano nel loro lavoro con sacrificio e dedizione.

La Repubblica è consapevole del servizio che rendete alla comunità e vi è riconoscente. E’ dai Comuni, dalle città, dai paesi, che riparte la fiducia. Una fiducia non astratta, ma fondata su lavoro concreto della forza da cui trae origine”.

Un discorso che ha generato entusiasmo tra i partecipanti che si sono confrontati su temi attuali come transizione energetica, mobilità, digitalizzazione, scuola, grandi infrastrutture, crisi energetica, digitalizzazione, fondi europei, PNRR. Si pensa già al futuro, “è necessaria una classe politica forte, che parla di risultati concreti e non di autoreferenzialità, e può essere solo quella che guarda prioritariamente ai territori e quindi al sistema degli 7.900 comuni italiani” ha espresso Urpi.